I migranti lasciati al freddo in un tendone senza riscaldamento e acqua calda

Durante il giorno lavorano nei campi o tra i vigneti per le cooperative della zona, spesso con contratti da fame e che non permettono loro di emanciparsi. Di notte sono costretti a dormire al freddo, in trecento, sotto ad un tendone e avvolti in coperte inutili per riscaldarsi, spesso senza poter. 🔗 Leggi su Today.it

Occupano una casa abbandonata per ospitare migranti esposti al freddo, il giudice assolve tutti - Per il Tribunale di Torino sì, ma il reato viene annullato quando entra in gioco lo stato di necessità. blitzquotidiano.it

Migranti all'Aquila, giovane in ospedale per freddo 'emergenza' - "L'emergenza è concreta: abbiamo già accompagnato un giovane in pronto soccorso per il freddo". notizie.tiscali.it

In Friuli Venezia Giulia i migranti della rotta balcanica muoiono di freddo - Quattro migranti senza dimora sono stati uccisi in pochi giorni dal freddo e dai veleni bruciati per riscaldarsi a Udine, Pordenone e ... avvenire.it

Ics, 'a Trieste ancora 250 migranti lasciati per strada'. Schiavone: 'I numeri sono enormi, non si è trovata finora nessuna soluzione' #ANSA - facebook.com facebook