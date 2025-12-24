In un periodo di festa, riflettiamo sui nostri desideri e sulle tradizioni che li accompagnano. La frase

A Natale siamo tutti più vuoti, per questo tendiamo a riempirci di regali. * Se Cristo è l’Unto, Maria è necessariamente extra-vergine. * Credi a tutto quello che ti dicono e il mondo ti sembrerà meraviglioso. * Aveva una disonestà limpida, sapevi perfettamente che di lui non potevi fidarti. * Ogni amnesia ti ricorda che la memoria non è tutto. * Soffro di timidezza ontologica, divento rosso di vergogna non appena mi accorgo di essere. * E’ il sesso a essere cieco, non l’amore, il sesso senza tatto non esiste. * Tutti che tirano fuori l’amore per avere la scusa di tirare fuori i genitali. * La vecchiaia sarà il mio peccato di gioventù. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I miei aforismi delle Feste: “a Natale siamo tutti più vuoti, per questo tendiamo a riempirci di regali”

Leggi anche: A Natale siamo tutti più buoni, e chissà che non sia lo spirito delle feste a far riconciliare David e Victoria Beckham con il primogenito Brooklyn

Leggi anche: Vacanze di Natale, ma non in Lapponia: è questo il posto più magico delle Feste? (Con una spa da film)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I miei aforismi delle Feste: “a Natale siamo tutti più vuoti, per questo tendiamo a riempirci di…; Buon inverno: le migliori frasi di auguri per l'inizio della stagione più fredda dell'anno.

Christmas fatigue: ecco perché le feste ci stancano. I consigli per un Natale senza stress - Dalla corsa ai regali all’organizzazione perfetta: quando il periodo natalizio diventa una fonte di stanchezza mentale e come ritrovare equilibrio. msn.com