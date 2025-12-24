I meravigliosi anni ’70 di Hal Ashby alla Cineteca Milano Arlecchino

La rassegna “Gli anni ’70 di Hal Ashby”, organizzata dalla Cineteca Milano Arlecchino, propone un approfondimento sulle opere di uno dei registi più importanti del cinema indipendente americano. Attraverso una selezione di film, il ciclo esplora un periodo di grande innovazione e maturità artistica, offrendo al pubblico l’opportunità di riscoprire la creatività e la sensibilità di Ashby in quegli anni fondamentali per il cinema.

“Gli anni ’70 di Hal Ashby ” è la rassegna organizzata da Cineteca Milano e dedicata a uno dei registi più influenti del cinema indipendente americano tra fine anni ’60 e anni ’70. Sono cinque i film in programma al cinema Cineteca Milano Arlecchino fino al 6 gennaio 2026, tutti realizzati da Hal Ashby negli anni ‘70. Si va da Harold e Maude (1971) e L’ultima corvée (1973), fino a tre film del 1978: Tornando a casa, Shampoo e Oltre il giardino. In Harold e Maude si racconta la storia d’amore tra un diciottenne e una donna di settantanove anni. In L’ultima corvée due marinai hanno il compito di portare in galera un ladro ma, quando si accorgono che è un disadattato, decidono di fargli passare in modo spensierato le ultime ore di libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

