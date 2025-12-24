I guasti di una giustizia sportiva da riformare prima che ci pensi l’Europa

La giustizia sportiva italiana affronta da tempo criticità che richiedono una riforma. Un equivoco persistente sostiene che l'autonomia delle istituzioni sportive possa escludere l’applicazione della Costituzione, ma questa visione è ormai insostenibile. È fondamentale intervenire per garantire trasparenza, legalità e coerenza, evitando che le criticità attuali diventino un problema anche a livello europeo. Solo con riforme condivise si può rafforzare un sistema più equilibrato e rispettoso delle norme fondamentali.

C’è un equivoco che dura da decenni e che oggi non è più sostenibile: l’idea che l’autonomia dello sport equivalga a una sospensione della Costituzione. Come se, varcata la soglia di una federazione, i principi di terzietà del giudice, separazione dei poteri e diritto di difesa diventassero facoltativi. Questo equivoco oggi non è più solo un problema interno. È diventato un caso europeo. La recente iniziativa del Procuratore generale della Corte europea dei diritti dell’uomo nel procedimento che riguarda la Juventus ha posto una questione netta: i procedimenti disciplinari sportivi che incidono in modo grave sulla vita professionale, economica e reputazionale delle persone devono rispettare l’articolo 6 della CEDU (la Convenzione europea dei diritti dell’uomo). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I guasti di una giustizia sportiva da riformare prima che ci pensi l’Europa Leggi anche: Federica Pellegrini: «Avevo già fatto tantissimo come donna e come sportiva, ma sembrava che se non avessi avuto un figlio non sarei mai stata una donna completa». Matteo Giunta: «Per nostra figlia sogno una carriera da sportiva» Leggi anche: Caso Napoli-Osimhen, le domande da fare alla giustizia sportiva Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. In fuorigioco | I guasti di una giustizia sportiva da riformare prima che ci pensi l’Europa. Giustizia sportiva, riforma non più rinviabile. Ma non tutto è da buttare - Intervista a Fabio Pennisi, tra le altre cose procuratore federale della Federazione italiana rugby, nonché dell’Unione italiana tiro a segno ... italiaoggi.it

Da Berruto ad Agnelli: Giustizia Sportiva, si cambia o... si cambia - Ma l’aria che si respira è frizzantina e, intorno al sistema vigente, si sta disponendo un discreto assedio ... tuttosport.com

Capuano: 'Riformare una giustizia sportiva che ha travolto la Juve e salvato le altre' - Secondo quanto scritto su X dal giornalista Giovanni Capuano, il sistema di giustizia sportiva nel calcio italiano dovrebbe subire una profonda riforma, in particolare dopo il processo per plusvalenze ... it.blastingnews.com

Oggi ho incontrato i cittadini di Tor Bella Monaca. C’è un gravissimo degrado abitativo, troppi disagi per chi vive negli alloggi Erp, danni, guasti mai riparati, occupazioni abusive e illegalità diffuse. Ho dato la mia disponibilità ad occuparmi della questione, insi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.