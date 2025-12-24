I giudici non si fidano dei genitori del bosco | ecco i dubbi su personalità competenze e capacità per crescere i figli
I giudici hanno deciso di affidare i bambini della famiglia residente nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, a una casa famiglia di Vasto. La decisione deriva da dubbi riguardanti la capacità dei genitori di garantire un ambiente adeguato per la crescita e il benessere dei figli, sollevando interrogativi sulla loro competenza e affidabilità nel ruolo genitoriale.
Roma – I bambini della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, dovranno restare nella casa famiglia di Vasto, dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre. Nell’ordinanza con cui prende la decisione, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila dispone inoltre un’indagine psico-diagnostica sulla famiglia, e in particolare sui genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Uno scatto della famiglia anglo-australiana, che viveva nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, pubblicato sul sito web della mamma, Caterine Louise Birmingham. INTERNET www.catherinelouisebirmingham. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
