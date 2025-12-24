I giudici non si fidano dei genitori del bosco | ecco i dubbi su personalità competenze e capacità per crescere i figli

I giudici hanno deciso di affidare i bambini della famiglia residente nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, a una casa famiglia di Vasto. La decisione deriva da dubbi riguardanti la capacità dei genitori di garantire un ambiente adeguato per la crescita e il benessere dei figli, sollevando interrogativi sulla loro competenza e affidabilità nel ruolo genitoriale.

Famiglia nel bosco, perizia psicodiagnostica sui genitori/ “Indizi di preoccupante negligenza”: l’ordinanza - Famiglia nel bosco, i giudici hanno disposto una perizia psicodiagnostica sui genitori. ilsussidiario.net

Famiglia nel bosco, i giudici: "Verificare lo stato psichico dei genitori e dei bambini" - Poco fa è arrivata la decisione del tribunale dei minori dell'Aquila: i bambini, due gemelli di 6 anni e la ... tg.la7.it

Andrea Delogu e Francesca Fialdini si sfidano nella finalissima. Barbara D'Urso e Fabio Fognini vengono eliminati e si devono accontentare del terzo posto. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.