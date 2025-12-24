I genitori dei bimbi del bosco in lacrime per il mancato rientro per Natale | Vogliono tornare in Australia
I genitori dei bimbi cresciuti nei boschi di Chieti non sarebbero rimasti sorpresi dalla disposizione del Tribunale che non ha voluto far tornare i minori a casa per Natale. Dopo le lacrime, avrebbero confessato ad alcuni amici di voler tornare in Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Famiglia nel bosco, perché i figli non sono tornati con i genitori? Nathan «sofferente» e in lacrime - La famiglia nel bosco di Palmoli, provincia di Chieti, non si è riunita nemmeno ieri. ilmattino.it
Famiglia nel bosco, i diritti dei bambini - E questo è accettabile fino a che non lede lo sviluppo dei figli, interferendo con i loro bisogni ... repubblica.it
Famiglia nel bosco: i giudici dispongono una perizia "psicodiagnostica" sui genitori. I bimbi restano nella struttura protetta. Se non la pensi come loro devi essere matto x.com
Un’indagine personologica e psico-diagnostica sui genitori e i bimbi del bosco. È stata disposta dal tribunale per i minorenni dell'Aquila, che dice dunque no al ritorno a casa dei tre figli #Palmoli #Chieti #FamigliaNelBosco #giudici #figli #abruzzo #genitori - facebook.com facebook
