I genitori dei bimbi del bosco in lacrime per il mancato rientro per Natale | Vogliono tornare in Australia

I genitori dei bimbi cresciuti nei boschi di Chieti non sarebbero rimasti sorpresi dalla disposizione del Tribunale che non ha voluto far tornare i minori a casa per Natale. Dopo le lacrime, avrebbero confessato ad alcuni amici di voler tornare in Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

