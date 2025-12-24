I fratelli Crivelli il Polittico e la loro macchina pittorica
Se ne stava impacchettato in fondo alla chiesa di San Martino Vescovo, nel centro storico di Monte San Martino, un Comune di nemmeno 700 abitanti in provincia di Macerata, accanto al fiume Tenna e affacciato sui Monti Sibillini. Il meraviglioso scintillante Polittico di Monte San Martino dei fratelli Carlo e Vittore Crivelli era a terra, smontato, perché quell'area è ancora terremotata. Ora lo possiamo ammirare, ricomposto in tutte le sue dieci tavole, in Sala Alessi di Palazzo Marino in un allestimento che gli rende giustizia. È il protagonista della grande mostra di Natale che ogni anno ospita nello storico salone di rappresentanza del Comune un capolavoro in prestito: anche questa volta lo si potrà ammirare gratuitamente fino all'11 gennaio (con storici dell'arte coordinati da Civita ad accompagnare nella visita). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Marche, il Polittico dei fratelli Crivelli in mostra a Milano
Leggi anche: Il “dono“ di Natale a Palazzo Marino. Polittico di Monte San Martino il capolavoro dei fratelli Crivelli
Il Polittico di Monte San Martino in mostra a Milano; Natale a Milano, dal Mudec a Palazzo Marino: tutti i tesori da ammirare e la storia attraverso l’arte. Con un occhio all’attualità.
I fratelli Crivelli, il Polittico e la loro macchina pittorica - In mostra in Sala Alessi il capolavoro del Rinascimento raccontato ai visitatori dagli storici dell'arte di "Civita" ... ilgiornale.it
Il “dono“ di Natale a Palazzo Marino. Polittico di Monte San Martino il capolavoro dei fratelli Crivelli - Non è Natale senza la grande mostra di Palazzo Marino, un appuntamento tradizionale che regala ai milanesi e ai turisti l’occasione di ammirare gratuitamente un capolavoro dell’arte. ilgiorno.it
Polittico di Monte San Martino da Macerata a Milano per Natale - Il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli è l'opera protagonista della tradizionale mostra di Natale ospitata a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. ansa.it
Giovanni Morale Il Polittico di Monte San Martino
Un evento eccezionale per la storia dell’arte arriva a Milano: il Polittico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli, raramente spostato nei suoi oltre cinque secoli di storia. L’opera è l’unico lavoro realizzato insieme dai due fratelli veneziani, protagonisti de - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.