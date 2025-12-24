i fratelli crivelli il polittico e la loro macchina pittorica

Se ne stava impacchettato in fondo alla chiesa di San Martino Vescovo, nel centro storico di Monte San Martino, un Comune di nemmeno 700 abitanti in provincia di Macerata, accanto al fiume Tenna e affacciato sui Monti Sibillini. Il meraviglioso scintillante Polittico di Monte San Martino dei fratelli Carlo e Vittore Crivelli era a terra, smontato, perché quell'area è ancora terremotata. Ora lo possiamo ammirare, ricomposto in tutte le sue dieci tavole, in Sala Alessi di Palazzo Marino in un allestimento che gli rende giustizia. È il protagonista della grande mostra di Natale che ogni anno ospita nello storico salone di rappresentanza del Comune un capolavoro in prestito: anche questa volta lo si potrà ammirare gratuitamente fino all'11 gennaio (con storici dell'arte coordinati da Civita ad accompagnare nella visita). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

