I conti dell’Università Approvato bilancio da 200 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha approvato il Bilancio unico di previsione per il 2026, con un totale di circa 200 milioni di euro. Il documento, conforme alle normative in pareggio, indica le previsioni di entrate e uscite dell’ateneo per l’anno prossimo, offrendo una panoramica chiara sulla gestione finanziaria dell’istituzione.

Il Cda dell’Università ha approvato ieri il Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio 2026, con un totale dei proventi pari a quasi 200 milioni di euro, da normativa in pareggio. Approvato anche il budget degli investimenti per il 2026 di circa 1,7 milioni di euro, dei quali circa 1,1 milioni di risorse messe a disposizione dall’Ateneo. Uno degli elementi centrali nella costruzione del bilancio è il Fondo di finanziamento ordinario (FFO), principale fonte di sostegno economico dell’Ateneo: la stima prudenziale sull’attribuzione del Ffo 2026 è stata ricondotta al valore del 2024, pari a 114. 🔗 Leggi su Lanazione.it

