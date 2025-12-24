I circoli del Padel fanno squadra e decidono di unirsi il network metterà a disposizione 10 campi

Il panorama sportivo ravennate si evolve con un’operazione destinata a ridefinire gli standard del padel locale: l’Heroe’s Marina Sport Center di Marina di Ravenna e il Ravenna Padel Center di Porto Fuori annunciano ufficialmente la loro unione. L’operazione non prevede la chiusura di alcuna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Padel, Coppa dei Club Umbria, tutto pronto per le nuove Cup: Gold, Silver e Bronze; Competizioni interclub 2026: Nazionale 1 e Nazionale 2, tutto quello che c'è da sapere; Padel - Amatori. «Coppa dei club» parte a gennaio. Team lucchesi al trofeo toscano; News: Padel, il 1540 Club Salerno vola alle Final Four per il titolo italiano femminile.

PRIMO TORNEO SPONSOR TRIBE PADEL CLUB Domenica 14 dicembre, al Club di Bolzaneto, è andato in scena il primo Torneo Sponsor firmato Tribe Padel Club… e che torneo! 10 coppie in campo, 2 gironi da 5, passavano le prime 2 di ogn - facebook.com facebook