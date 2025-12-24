I Carthage Eagles, campioni del 2004, si preparano con determinazione alla prossima edizione dell’AFCON. La squadra tunisina punta a confermarsi tra le protagoniste del torneo, lavorando con attenzione e impegno. La loro esperienza e la volontà di ottenere un nuovo successo rappresentano elementi chiave nel percorso verso l’ambito traguardo. Restano concentrati e pronti a dimostrare il valore della loro tradizione calcistica.

È stata una vittoria di routine per i campioni del 2004. Elias Achouri ha segnato una doppietta mentre la Tunisia ha vinto 3-1 sull'Uganda nell'incontro di apertura della Coppa d'Africa a Rabat. Nonostante si sia qualificata ai Mondiali del 2026 senza perdere una partita o subire gol, la Tunisia non è considerata tra le principali contendenti al titolo. Ma i campioni del 2004 hanno segnato un gol in mezzo a un diluvio nella loro prima partita del Gruppo C, con Achouri la stella dello spettacolo. Ellyes Skhiri ha portato la Tunisia in vantaggio al 10?, prima che i gol di Achouri su entrambi i lati dell'intervallo assicurassero una vittoria comoda prima che Denis Omedi rendesse il punteggio più rispettabile per l'Uganda.

