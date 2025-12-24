I boys della Padre Crespi Un anno di Facce da Rock

I Boys della Padre Crespi presentano il calendario 2025, intitolato “Un anno da Oscar”. Ricco di immagini ispirate ai più famosi film, il calendario è stato realizzato con creatività dagli ospiti della Residenza socio-sanitaria Padre Crespi, un centro di eccellenza per la disabilità e le malattie neurologiche a via delle Rose 11. Un progetto che unisce sensibilità, talento e passione, valorizzando la partecipazione e la dignità di ogni individuo.

Il calendario 2025 è dedicato a "Un anno da Oscar". I più famosi cartelloni cinematografici, dai Blues Brothers a Via col Vento, sono stati interpretati con bravura e ironia dagli ospiti dell' Rsd Padre Crespi, la Residenza socio-sanitaria polifunzionale di via delle Rose 11, Centro di eccellenza per la disabilità e le malattie neurologiche. Il calendario rinnova lo spirito di gioco del precedente. Si intitola " Facce da rock ". "Non è solo un calendario: è il frutto di 12 mesi di risate, impegno e pura passione rock & roll dei ragazzi della Rsd Padre Crespi – spiegano dal Centro – I nostri artisti si sono trasformati nelle leggende della musica che amano di più.

