I 5 argomenti da evitare quest' anno alla cena di Natale
È arrivato quel momento dell'anno. Proprio quello, più temuto dell'esame orale di maturità, ma anche del colloquio di lavoro che si aspettava da tempo. La cena di Natale, o il pranzo. Comunque la riunione familiare per eccellenza. Va detto che almeno un decennio di pastoni sull'inopportunità di. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: I film di Natale da vedere quest’anno al cinema e in tv
Leggi anche: Tirano quest'anno vivrà un Natale da favola
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.
Il MENU DI PESCE DI NATALE ep.4?
Mick Liuzzi. . A Natale siamo tutti più buoni, tranne quando facciamo domande inopportune agli adolescenti. Ecco la lista nera degli argomenti da evitare. Nel gruppo ti spiego come difendere i tuoi figli con eleganza. #NataleInFamiglia #Adolescenza #Paren - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.