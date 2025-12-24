Hyundai amplia il proprio impegno ambientale con Mission to Blue
L’acqua è uno degli elementi che più definiscono l’identità del territorio italiano: fiumi, canali, lagune e coste modellano da sempre la vita delle comunità e sostengono un patrimonio naturale oggi sempre più fragile. In questo scenario, Hyundai Italia avvia Mission to Blue, un progetto che rafforza la presenza del Brand in attività dedicate alla tutela degli ecosistemi acquatici e che sancisce l’ingresso dell’azienda nella Water Defenders Alliance di LifeGate. L’obiettivo di Hyundai Group e conseguentemente della filiale italiana del brand automobilistico coreano è contribuire in modo tangibile alla protezione delle acque, partendo da Milano, città in cui storia e risorse idriche sono sempre state strettamente collegate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
