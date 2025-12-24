Hugo Souza | chi è il possibile erede di Maignan al Milan
Nonostante si stia lavorando incessantemente per rinnovare il contratto di Mike Maignan, non mancano le difficoltà per le richieste economiche del portiere francese, e cosi la dirigenza rossonera si guarda intorno alla ricerca del possibile erede dell’attuale estremo difensore, individuandolo nel brasiliano Hugo Souza. CHI E’ HUGO SOUZA Classe 1999, Hugo Souza inizia la sua carriera al Flamengo, dove entra nel 2009 per poi esordire in prima squadra nel 2020. Dopo tre anni arriva il grande salto in Europa, dove raggiunge la squadra portoghese del Chaves. Qui rimane solo una stagione, dove in 26 presenze di campionato subisce 53 reti e termina il campionato con la sua squadra al quarto posto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
