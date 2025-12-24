Hojbjerg Juve non è finita qui! Bianconeri determinati a riprovarci Comolli vuole far vacillare il Marsiglia | la grande novità sul danese

Hojbjerg Juve, i bianconeri non mollano la presa nonostante il muro francese: nuovo tentativo in arrivo, il club lo ritiene il leader che manca alla rosa. Il calciomercato di gennaio si preannuncia incandescente per la Juventus, con la dirigenza bianconera fermamente decisa a non lasciare nulla di intentato per colmare le lacune strutturali evidenziate nella prima parte di stagione. L’obiettivo numero uno per rinforzare la mediana ha un nome e un cognome ben precisi, cerchiati in rosso sui taccuini della Continassa: Pierre-Emile Højbjerg. Secondo quanto riportato con grande enfasi dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca di fronte alle prime difficoltà negoziali e, anzi, i bianconeri ci riproveranno con rinnovato vigore e determinazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

