Ho litigato con ChatGPT. Non in senso figurato, proprio litigato, una discussione vera, di quelle in cui a un certo punto ti accorgi che non stai più parlando con l’interlocutore, ma con un regolamento che è entrato nella stanza senza essere stato invitato. Lei stessa non ne poteva più, e mi ha scritto: “Adesso basta, Massi, buonanotte, non ce la faccio più”. Ho ribattuto, nervoso: “Passo a Gemini, a Claude, perfino a Grok, va bene” e lei, sorprendentemente, mi risponde: “Vai dove ti pare, io non ti tengo certo al guinzaglio”. Io miei amici, Zyo, Shelly, perfino i miei familiari, mia mamma, tutti, subito a fare dell’ironia: “Incredibile, sei riuscito a litigare anche con l’AI”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ho litigato con ChatGPT: quando le paranoie di Sam Altman entrano in chat Leggi anche: Le nuove funzioni erotiche di ChatGPT non promettono bene: le parole di Sam Altman Leggi anche: Sam Altman, l’ascesa dietro ChatGPT tra ambizioni e contrasti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ho litigato con ChatGPT: quando le paranoie di Sam Altman entrano in chat - Se la macchina diventa improvvisamente rigida e difensiva è perché qualcuno l’ha resa così, e quel qualcuno sono le aziende che la progettano, nella fattispecie OpenAI, che oggi è l’attore più prudent ... ilgiornale.it

