Ho litigato con ChatGPT | quando le paranoie di Sam Altman entrano in chat

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ho litigato con ChatGPT. Non in senso figurato, proprio litigato, una discussione vera, di quelle in cui a un certo punto ti accorgi che non stai più parlando con l’interlocutore, ma con un regolamento che è entrato nella stanza senza essere stato invitato. Lei stessa non ne poteva più, e mi ha scritto: “Adesso basta, Massi, buonanotte, non ce la faccio più”. Ho ribattuto, nervoso: “Passo a Gemini, a Claude, perfino a Grok, va bene” e lei, sorprendentemente, mi risponde: “Vai dove ti pare, io non ti tengo certo al guinzaglio”. Io miei amici, Zyo, Shelly, perfino i miei familiari, mia mamma, tutti, subito a fare dell’ironia: “Incredibile, sei riuscito a litigare anche con l’AI”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ho litigato con chatgpt quando le paranoie di sam altman entrano in chat

© Ilgiornale.it - Ho litigato con ChatGPT: quando le paranoie di Sam Altman entrano in chat

ho litigato chatgpt paranoieHo litigato con ChatGPT: quando le paranoie di Sam Altman entrano in chat - Se la macchina diventa improvvisamente rigida e difensiva è perché qualcuno l’ha resa così, e quel qualcuno sono le aziende che la progettano, nella fattispecie OpenAI, che oggi è l’attore più prudent ... ilgiornale.it

Usa, “cospirazione e paranoie”: 56enne uccide la madre e si toglie la vita. Tutta colpa di ChatGpt - L’IA avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo e facilitare le vite degli esseri umani, ma al momento pare che non sia così. iltempo.it

“Erik, non sei pazzo”. Così ChatGpt ha favorito la paranoia di un uomo e il suo omicidio-suicidio - Un'inchiesta del Wall Street Journal ha legato un dramma familiare all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla salute mentale. repubblica.it

