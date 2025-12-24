Ho aspettato per tre ore l’ambulanza

È importante segnalare situazioni che riguardano la tutela dei pazienti e il corretto funzionamento dei servizi sanitari. Oggi, alle 18:56, un disabile gravissimo è stato dimesso dal Pronto Soccorso dell’ospedale Mazzoni, dopo aver atteso tre ore l’ambulanza. La trasparenza e l’attenzione a questi episodi sono fondamentali per migliorare la qualità dell’assistenza e garantire i diritti di chi si trova in condizioni di emergenza.

"Segnalo un fatto gravissimo. Dimissioni ore 18:56 in data odierna di un disabile gravissimo dal Pronto Soccorso dell'ospedale Mazzoni. Ore 22:08 siamo ancora in attesa ambulanza per il rientro a casa". Questa la mail che un nostro lettore ci ha inviato lunedì sera, per segnalare quello che ha ritenuto un grave disservizio occorso ad un suo congiunto che per motivi di salute si è dovuto recare al Pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli. La lamentela, come si evince chiaramente dalle sue parole, non riguarda la qualità delle cure che sono state prestate dal personale sanitario del servizio delle emergenze, quanto piuttosto quello che è successo poi.

