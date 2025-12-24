HC Sannio la squadra di Sintas di nuovo in campo a febbraio | Ceniccola convocato nella selezione Area 7

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Il Club di Benevento targato “ Prime Service ” chiude l’anno sportivo con il Torneo Promozionale di Natale, disputato sabato 20 dicembre, unitamente ai più piccoli della neonata compagine del Puck Avellino ed osserverà ora la pausa per le festività del Santo Natale. Chiusa la prima parte del campionato di serie A Silver, gli atleti guidati da Mr. Nicolas Sintas osserveranno un lungo periodo di sosta dovuto alla disputa del Campionato Europeo, per poi ripartire dalla trasferta nelle Marche, il 7 febbraio 2026, affrontando il Monteprandone, mentre i campionati giovanili under 18, under 16, under 14 e le attività promozionali proseguiranno le varie attività, con la ripresa degli allenamenti prevista il 2 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

hc sannio la squadra di sintas di nuovo in campo a febbraio ceniccola convocato nella selezione area 7

© Anteprima24.it - HC Sannio, la squadra di Sintas di nuovo in campo a febbraio: Ceniccola convocato nella selezione Area 7

Leggi anche: Serie A Silver, Hc Sannio: pareggio sul suono della sirena per la squadra di Sintas

Leggi anche: HC Sannio, trasferta a Teramo per il secondo successo consecutivo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

HC Sannio | Serie A SIlver si riprende a febbraio Under 16 capolista e ancora vincente nel derby.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.