Harry Potter e i Doni della Morte Il cine-concerto con 80 artisti | La musica attraversa le immagini
“Harry Potter e i Doni della Morte. Il cine-concerto con 80 artisti” unisce musica e immagini in un’esperienza coinvolgente. Mentre la mostra “Harry Potter The Exhibition” si avvicina alla chiusura il 6 gennaio presso The Mall di Piazza Lina Bo Bardi, questa performance rappresenta un’occasione per immergersi nel mondo magico attraverso una narrazione musicale dal vivo. Un evento che celebra l’arte, la musica e il cinema in modo originale e raffinato.
“Alohomora!”. Mentre la mostra “Harry Potter The Exhibition” al The Mall di Piazza Lina Bo Bardi si avvia alle battute finali (chiude il 6 gennaio), il maghetto partorito dalla penna di J.K. Rowling spalanca i cancelli di Hogwarts alla musica dei suoi film, come ormai tradizione, sul palco degli Arcimboldi. Sabato (alle 20.30) e domenica (alle 15 e alle 19:30) prossimi è la volta della colonna sonora di “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1” eseguita dall’ Orchestra Italiana del Cinema in sincrono con la proiezione del film diretto nel 2010 da David Yates. A parlarne è Marco Patrignani, fondatore dell’Orchestra e produttore esecutivo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
