Hanno tagliato 15milioni Interventi per 12 miliardi Sala si lamenta per la Manovra | ecco la verità

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, esprime critiche riguardo alla manovra di bilancio del governo, sottolineando come la città non riceva attenzione adeguata. In particolare, Sala evidenzia tagli e interventi finanziari che, secondo lui, non soddisfano le esigenze del capoluogo lombardo. Questa situazione alimenta il confronto tra istituzioni locali e nazionali, evidenziando le diverse priorità nel panorama politico ed economico italiano.
Ancora una volta, a fine anno, il sindaco di Milano Beppe Sala di lamenta della manovra di Bilancio del governo perché, a suo dire, " Milano non è esattamente nel cuore del governo ". Un'affermazione che nasce dalla decisione del governo di effettuare " un taglio di 15 milioni sulla M4 " ma non solo, almeno stando alle sue lamentele. Milano è una delle città che incassa moltissimo da tasse e imposte locali, risultando tra i Comuni che raccolgono più entrate tributarie pro capite (circa 950 euro pro capite) e in valore assoluto riceve ogni anno milioni di euro dallo Stato, anche se non è tra quelle che ne riceve di più sui valori pro capite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
