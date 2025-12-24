Il sindaco di Milano, Beppe Sala, esprime critiche riguardo alla manovra di bilancio del governo, sottolineando come la città non riceva attenzione adeguata. In particolare, Sala evidenzia tagli e interventi finanziari che, secondo lui, non soddisfano le esigenze del capoluogo lombardo. Questa situazione alimenta il confronto tra istituzioni locali e nazionali, evidenziando le diverse priorità nel panorama politico ed economico italiano.

Ancora una volta, a fine anno, il sindaco di Milano Beppe Sala di lamenta della manovra di Bilancio del governo perché, a suo dire, " Milano non è esattamente nel cuore del governo ". Un'affermazione che nasce dalla decisione del governo di effettuare " un taglio di 15 milioni sulla M4 " ma non solo, almeno stando alle sue lamentele. Milano è una delle città che incassa moltissimo da tasse e imposte locali, risultando tra i Comuni che raccolgono più entrate tributarie pro capite (circa 950 euro pro capite) e in valore assoluto riceve ogni anno milioni di euro dallo Stato, anche se non è tra quelle che ne riceve di più sui valori pro capite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Hanno tagliato 15milioni...", "Interventi per 12 miliardi...". Sala si lamenta per la Manovra: ecco la verità

