Torna in libreria un libro importante, Halakhah e Aggadah. Sulla legge ebraica. Chaim Nachman Bialik lo pubblicò nel 1917 a Odessa, in ebraico, sulle pagine della rivista Knesset. Due anni dopo, usci sulle pagine di Der Jude una versione tedesca tradotta da Gershom Scholem. E’ questa l’edizione che finisce tra le mani di Walter Benjamin. Testo cruciale e innesco di una lunga discussione (interminabile sarebbe meglio dire) tra lui e Scholem a proposito di Franz Kafka. Halakhah (Norma), Aggadah (leggenda) sono due poli separarti, due categorie separate del Talmud? Due binari destinati a non incontrarsi mai? Da una parte la dimensione giuridica e autoritaria e dall’altra quella epica, aperta al sogno? Legge e creazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

