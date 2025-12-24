Ha speso tutto in droga e trans condannato noto imprenditore bresciano

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A processo per stalking e diffamazione, un imprenditore bresciano classe 1968 è stato condannato, in primo grado, a 3 anni e 2 mesi di reclusione: assolto invece dalle accuse di appropriazione indebita e molestie. Come scrive Bresciaoggi, i fatti risalgono a un paio d'anni fa: il 57enne era stato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ascesa e caduta dell'imprenditore Alberto Genovese, condannato per stupro e cessione di droga

Leggi anche: "Sabrina Ferilli ha speso 115mila euro per una settimana a Parigi". L'attrice smentisce tutto: il secco commento

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Morto Flavio Bucci, fatale un infarto. «E pensare che ero partito così bene...»; Mentre Los Angeles brucia 27 milioni di dollari in un parco per tossicodipendenti, un uomo compra ai senzatetto l'uscita un biglietto alla volta.

"Ha speso tutto in droga e trans", condannato noto imprenditore bresciano - A processo per stalking e diffamazione, un imprenditore bresciano classe 1968 è stato condannato, in primo grado, a 3 anni e 2 mesi di reclusione: assolto invece dalle accuse di appropriazione indebit ... bresciatoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.