Ha davvero senso accanirsi sull’elmo dell’Odissea?

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo trailer di Odissea ( The Odyssey ), il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan, era destinato a far parlare di sé, ma probabilmente non in questo modo. Fin dall’annuncio ufficiale, il kolossal ispirato al poema di Omero è stato indicato come uno dei titoli più importanti del 2026 e, fino a pochi giorni fa, le perplessità emerse erano state tutto sommato marginali. Con l’arrivo delle prime immagini, però, il clima è cambiato radicalmente: una vera e propria ondata di critiche si è abbattuta sul film, concentrandosi quasi interamente su un singolo elemento. Il bersaglio? L’armatura di Agamennone, e in particolare il suo elmo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

ha davvero senso accanirsi sull8217elmo dell8217odissea

© Nerdpool.it - Ha davvero senso accanirsi sull’elmo dell’Odissea?

Leggi anche: Lavori al Fanuzzi, polemiche sui ritardi. Elmo: "Controllo serrato sull'avanzamento"

Leggi anche: Manovra, Pd: “Governo bugiardo, sulle pensioni ha tradito le promesse”. M5s: “Continuano ad accanirsi sui più poveri”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.