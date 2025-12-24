Il primo trailer di Odissea ( The Odyssey ), il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan, era destinato a far parlare di sé, ma probabilmente non in questo modo. Fin dall’annuncio ufficiale, il kolossal ispirato al poema di Omero è stato indicato come uno dei titoli più importanti del 2026 e, fino a pochi giorni fa, le perplessità emerse erano state tutto sommato marginali. Con l’arrivo delle prime immagini, però, il clima è cambiato radicalmente: una vera e propria ondata di critiche si è abbattuta sul film, concentrandosi quasi interamente su un singolo elemento. Il bersaglio? L’armatura di Agamennone, e in particolare il suo elmo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Ha davvero senso accanirsi sull’elmo dell’Odissea?

Leggi anche: Lavori al Fanuzzi, polemiche sui ritardi. Elmo: "Controllo serrato sull'avanzamento"

Leggi anche: Manovra, Pd: “Governo bugiardo, sulle pensioni ha tradito le promesse”. M5s: “Continuano ad accanirsi sui più poveri”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tra sorrisi, brindisi e famiglie riunite, abbiamo festeggiato ciò che conta davvero: il senso di appartenenza, il lavoro di squadra e la passione che ci unisce Grazie a tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia #BigmatFocardieCerbai #BigmatBi - facebook.com facebook