Guida TV Sky Cinema e NOW | Il Gladiatore 2 Mercoledi 24 Dicembre 2025
Ecco la guida TV per Sky Cinema e NOW dedicata a mercoledì 24 dicembre 2025. La serata offre un'ampia selezione di film, tra cui il tanto atteso “Il Gladiatore 2” di Ridley Scott, insieme a classici, saghe, animazione e commedie. Un’occasione per scoprire o rivedere titoli di qualità, disponibili sui canali Sky Cinema e in streaming su NOW.
Dal ritorno nell’antica Roma firmato Ridley Scott ai grandi classici senza tempo, passando per saghe leggendarie, animazione per tutta la famiglia e commedie iconiche, una serata ricchissima sui canali Sky Cinema e in streaming su NOW. Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Il gladiatore 2, con Ridley Scott che torna nell'antica Roma per ampliare un mito cinematografico rimasto nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Digital-news.it
