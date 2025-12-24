GUIDA TV 24 DICEMBRE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

x Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:50 23:45 Santa Messa di Natale Nella Memoria di Giovanni Paolo II Religione Doc. Rai2 21:35 23:40 Zootropolis Una Scatenata Dozzina Film Film Rai3 21:20 23:20 Uno Sguardo dal Cielo RaiNews24 Film Notiziario Rete 4 21:35 23:40 Hachiko: Il Tuo Migliore Amico The Family Man Film Film Canale 5 21:40 00:55 Il Volo: Incanto di Natale 1ªTv Fantaghirò Show Film Italia 1 21:35 00:05 Una Poltrona per Due The Blues Brothers Film Film La7 21:30 23:40 Indovina chi Viene a Cena? Sì Chef Film Film Tv8 21:30 23:40 Ladyhawke Harry, Ti Presento Sally! Film Film Nove 21:30 23:30 Raul Cremona: Bravissssssimo! 1ªTv Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel Chi el Telun R Show Show GIOCO DELL’AVVENTO Indizio: il personaggio da indovinare spesso la si vedeva su Nove. 🔗 Leggi su Bubinoblog

