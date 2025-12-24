Guerra Ucraina-Russia nuova esplosione e vittime a Mosca Papa chiede tregua di Natale news in diretta
Aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina: nella notte si è verificata un’esplosione a Mosca, sulla stessa strada dove recentemente è stato colpito il generale Sarvarov. Intanto, il Papa ha chiesto una tregua natalizia per favorire la pace. Segui le notizie in tempo reale per restare informato sugli sviluppi di questa situazione.
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina: nella notte un'auto è esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale Sarvarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Ci sono vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Guerra in Ucraina, dalla Russia no a una tregua di Natale, Mosca dispiega nuovi missili intercontinentali, le news in diretta
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Mosca frena sulla tregua di Natale. Nyt: “Nel piano USA rafforzamento esercito di Kiev”, news in diretta
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale; Guerra Russia-Ucraina, le news del 21 dicembre; Kiev: volenterosi disponibili a schierare forza militare in Ucraina. Mosca: non lo accetteremo - Sindaco di Kiev: “Difese aeree operative nel nord della capitale”; Ucraina, dal super esercito al sostegno di Trump: i due documenti segreti per la pace.
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni'. tg24.sky.it
Rischio guerra Russia-Nato, la Svizzera si arma: dagli F-35 alla nuova strategia - 35 dagli Stati Uniti e a mettere a punto una nuova “strategia in materia di politica di sicurezza”. tg24.sky.it
Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Devo sapere cosa faranno gli Usa se la Russia attacca di nuovo, questione Donbass non risolta” - Il presidente russo Vladimir Putin è tornato ad attaccare duramente i Paesi europei e rilanciato anche un monito diretto sull’Ucraina orientale. fanpage.it
Guerra Ucraina-Russia, le news del 23 dicembre x.com
Attacchi sull’Ucraina, 3 morti e blackout: Mosca si prepara a “festeggiare” il Natale Guarda il video e segui tutti gli aggiornamenti sulla guerra Russia-Ucraina - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.