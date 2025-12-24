Guardia di Finanza Roma | sequestrate 4,2 tonnellate di botti illegali Otto persone denunciate

Nell'ambito di un piano straordinario di controlli predisposto in vista delle festività di fine anno, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato complessivamente oltre 4 tonnellate di articoli pirotecnici illegali, impedendone l'immissione sul mercato.

A Roma sono stati sequestrate 4 tonnellate di "botti" illegali in vista di Natale e Capodanno - Nell'ambito di un piano straordinario di controlli predisposto in vista delle festività di fine anno, i finanzieri hanno sequestrato articoli pirotecnici illegali impedendone l'immissione sul mercato ... romatoday.it

La Guardia di Finanza ha sanzionato 11 diversi negozi in città e provincia per un totale di 330mila euro - facebook.com facebook

