Guardia Costiera | operazione Fish_Net attiva su tutto il territorio nazionale i dati
ROMA – L’operazione “FishNet”, attiva su tutto il territorio nazionale, si è articolata in due fasi complementari, concepite per presidiare tutti i punti critici della filiera, in un periodo dell’anno particolarmente delicato. La prima fase ha interessato principalmente l’ambito marittimo, con controlli in mare e presso i punti di sbarco del pescato. In tale contesto, gli equipaggi delle Unità navali della Guardia Costiera hanno svolto un’intensa attività di pattugliamento, finalizzata a individuare tempestivamente eventuali comportamenti in violazione della normativa vigente, fin dal momento della cattura del prodotto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Operazione Fish Net, in Abruzzo sequestrate tonnellate di vongole e totani atlantici congelati
Leggi anche: Il SIULM Marina su brillante operazione Guardia Costiera
Operazione Fish Net, controlli sulla filiera ittica delle province di Latina e Frosinone - Nell’ambito dell’operazione nazionale "Fish Net", la guardia costiera di Gaeta ha condotto una articolata attività di vigilanza e controllo finalizzata ... h24notizie.com
Operazione Fish_net, sequestrati 600 chili di pesce congelato in Molise - Nel corso dell’operazione complessa nazionale “FISH_NET”, avviata dalla Guardia Costiera in vista dell’aumento dei consumi legato alle festività ... primonumero.it
La Guardia Costiera presenta la nuova sala operativa e l’esito dell’operazione “Fish_net” - C’è anche Civitavecchia nei controlli effettuati dalla Guardia Cstiera nell’ambito dell’operazione nazionale “Fish Net”, volta a intensificare i controlli sulla filiera ittica in vista delle festività ... trcgiornale.it
OPERAZIONE “FISH_NET” DELLA GUARDIA COSTIERA
Nel pieno delle festività la Guardia Costiera rafforza i controlli con l’operazione Fish_Net. Oltre 3.600 militari impegnati in tutta Italia. In Molise sequestrati 600 chili di pesce. I dettagli nel tg delle 14. #pesce #fish #operazione #Mare #molise - facebook.com facebook
A dicembre quasi mille controlli della Guardia costiera sulla tracciabilità contro le truffe nel periodo natalizio, multe a quota 137mila euro x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.