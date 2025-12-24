GT Max Verstappen Racing sceglie Mercedes per il 2026
Cambio di marchio confermato per Max Verstappen Racing in vista della prossima stagione agonistica. La compagine del quattro volte campione del mondo sarà in pista con una Mercedes AMG GT3 EVO nella prossima edizione del GT World Challenge Europe Powered by AWS dopo aver gareggiato contemporaneamnete con un’ Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO e con una Ferrari 296 GT3. L’auto inglese ha corso e vinto la 24h di Spa (Gold Cup) ed il titolo Endurance (Gold Cup) con Chris Lulham, Thierry Vermeulen ed Harry King. Il primo ed il secondo, britannico ed olandese molto vicini alla stella della F1, hanno dominato la Sprint Cup con una 296 GT3. 🔗 Leggi su Oasport.it
