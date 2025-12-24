Gruppo Grendi Arriva la quarta nave.

Il Gruppo Grendi inaugura il 2024 con l’arrivo della sua quinta nave Ro-Ro, una unità di 204 metri di lunghezza e 13.400 tonnellate di stazza lorda. Questa nuova imbarcazione rafforza la capacità operativa del gruppo, confermando il suo impegno nel settore dei trasporti marittimi. La presenza di una flotta moderna e efficiente rappresenta un passo importante per il miglioramento dei servizi offerti.

CARRARA Il gruppo Grendi brinda al nuovo anno con l’arrivo della quinta unità Ro-Ro, una nave da 204 metri lunghezza e una stazza lorda di 13mila e 400 tonnellate. L’imbarcazione con una capacità di carico di tremila metri lineari entrerà in servizio da giugno con un contratto di noleggio di cinque anni. Anche stavolta a scegliere il nome del traghetto attraverso una votazione online saranno i dipendenti, i fornitori e i clienti del gruppo Grendi, proprio come avvenuto con le navi ‘Rosa dei Venti’,’ Grendi Futura’ e ‘Grendi Star’. Adibita al trasporto di rimorchi, rotabili, auto, container e project cargo, la nuova unità sarà dotata di scrubber e pronta all’utilizzo di metanolo e cold ironing in porto, ovvero pronta per l’alimentazione elettrica da terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

