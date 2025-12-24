Grosso incendio a Reggio Emilia la vigilia di Natale | 9 persone al pronto soccorso

Reggio Emilia, 24 dicembre 2025 - Un grosso incendio si è sviluppato oggi intorno alle 16, al primo piano di una palazzina in viale dei Mille, angolo via Lamberti, sulla Circonvallazione. Fiamme altissime e colonne di fumo che uscivano dalle finestre erano visibili da chiunque passasse, nonostante la pioggia battente che non dà tregua alla Vigilia di Natale. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco con diverse squadre, gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Stando ai primi accertamenti le fiamme sarebbero partite da una camera dell'appartamento, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause dell'imponente rogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

