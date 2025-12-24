Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia sfiorata nella tarda mattinata ad Avellino: grossi rami di alberi si sono abbattuti su tre auto, nei pressi delle case comunali di via Visconti. Un automobilista era appena sceso dall’auto e soltanto per puro caso non è rimasto coinvolto. L’uomo si è sentito male ed è stato soccorso dai sanitari del 118. I residenti hanno più volte segnalato inutilmente al comune di Avellino la pericolosità degli alberi di alto fusto che costeggiano la strada, già teatro altre volte di episodi analoghi. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Grossi rami travolgono tre auto, tragedia sfiorata ad Avellino

