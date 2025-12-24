Greta arrestata a Londra per terrorismo Ora rischia il processo

Greta Thunberg è stata arrestata a Londra con l’accusa di terrorismo. L’evento ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando ancora una volta il ruolo di questa giovane attivista nel promuovere tematiche globali come il clima e i conflitti. Ora, la sua posizione è al centro di un procedimento giudiziario, mentre il suo impegno per questioni ambientali e sociali continua a mantenere alta l’attenzione pubblica.

Dal cambiamento climatico alla guerra in Medio Oriente, dai Fridays for Future alla Flotilla: Greta Thunberg cambia bandiera ma resta l'urgenza di stare sempre al centro della scena. Ieri la svedese è stata arrestata dalla polizia britannica mentre partecipava a un sit-in pro Pal organizzato nel cuore di Londra per sostenere otto attivisti del gruppo Palestine Action, detenuti nel Regno Unito e impegnati da oltre cinquanta giorni in uno sciopero della fame a oltranza. La giovane è stata fermata per aver violato il Terrorism Act mostrando un cartello di solidarietà nei confronti dei militanti dell'organizzazione messa al bando all'inizio di quest'anno dal governo di Starmer perché bollata come terroristica.

