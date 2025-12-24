Grande concerto di Natale a Varenna
In occasione delle festività natalizie, l’amministrazione comunale di Varenna, in collaborazione con l’associazione Elysium Chorus, presenta il Grande Concerto di Natale. L'evento si terrà presso la sala del centro polifunzionale di via Roma lunedì 29 dicembre alle ore 21.00 con ingresso libero. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
