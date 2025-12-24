Governo Meloni fa gli auguri agli italiani | Il presepe come valore e radici

“Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani, a chi lo vive in famiglia, a chi lo celebra lavorando. A chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione. A chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo ancora una volta davanti al simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il santo Natale”. Lo dice, in un video pubblicato sui social, la premier, Giorgia Meloni che torna a farsi riprendere davanti al presepe. “Anni fa – ricorda – vi ho detto: prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe. Lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: “Il presepe come valore e radici. Siate orgogliosi della vostra identità” (video)

Leggi anche: Il Presepe e le radici, i video auguri di Meloni sui social

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Palazzo Chigi, gli auguri del Presidente Meloni per le festività natalizie; Il messaggio di auguri per le festività del Presidente Meloni; Urzì incontra Meloni: auguri e bilancio del governo; Governo Meloni e campo largo al completo agli auguri di Mattarella, sedia vuota Giorgetti.

Meloni fa gli auguri di Natale e difende il presepe: «Simbolo di identità e valori» - Un messaggio di auguri e di riflessione quello diffuso sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla vigilia di Natale. msn.com