Governo Meloni fa gli auguri agli italiani | Il presepe come valore e radici

24 dic 2025

"Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani, a chi lo vive in famiglia, a chi lo celebra lavorando. A chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione. A chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace. E voglio farlo ancora una volta davanti al simbolo che più di tutti ci ricorda cosa sia il santo Natale". Lo dice, in un video pubblicato sui social, la premier, Giorgia Meloni che torna a farsi riprendere davanti al presepe. "Anni fa – ricorda – vi ho detto: prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe. Lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno.

Leggi anche: Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni: “Il presepe come valore e radici. Siate orgogliosi della vostra identità” (video)

Leggi anche: Il Presepe e le radici, i video auguri di Meloni sui social

