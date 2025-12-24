Goldrake l' attesa è finita | da oggi su RaiPlay ci sono tutti gli episodi restaurati anche i 3 inediti

Con perfetto tempismo, visti i giorni di festa, la RAI annuncia che dalle ore 20:00 di oggi tutti gli episodi di UFO Robot Goldrake saranno disponibili gratuitamente in streaming su RaiPlay La RAI fa un regalo a tutti i fan di UFO Robot Goldrake: dalle ore 20:00 di oggi, mercoledì 24 dicembre, la serie anime, in versione restaurata, sarà disponibile interamente in streaming su RaiPlay. Tutti i 71 episodi della serie classica, compresi i 3 inediti mai trasmessi prima. Arrivato per la prima volta in Italia il 4 aprile del 1978, il robot creato da G? Nagai è riapparso sulla seconda rete RAI lo scorso ottobre, in occasione dei 50 anni dalla prima messa in onda giapponese dell'anime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

