Ogni volta che apri una email su Gmail, potresti attivare involontariamente strumenti di tracciamento nascosti. Questi meccanismi consentono ai mittenti di monitorare le tue attività senza il tuo consenso. In questa guida, ti spiegheremo come riconoscere e bloccare le tecniche di tracciamento invisibile, proteggendo così la tua privacy durante la gestione delle email quotidiane.

Aprire una newsletter, dare un’occhiata veloce a un messaggio promozionale, controllare le email mentre si è in coda al supermercato. Gesti quotidiani, apparentemente innocui, che si ripetono decine di volte al giorno. Eppure, dietro quella schermata luminosa del vostro smartphone si nasconde un sistema di sorveglianza sofisticato e pervasivo che probabilmente non avete mai notato. Ogni volta che caricate un’email contenente immagini esterne, state inconsapevolmente trasmettendo una serie di informazioni personali a server remoti controllati da aziende di marketing, inserzionisti e giganti tecnologici. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Gmail ti spia ogni volta che apri una mail: ecco come bloccare il tracciamento nascosto

