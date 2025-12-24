Glicemia alta | 13 super cibi da mangiare per abbassarla

L' alimentazione svolge un ruolo importante di prevenzione anche per quanto riguarda il diabete, grazie al corretto apporto di cibi e prodotti utili a stabilizzare i livelli di glucosio nel sangue. Un buon regime alimentare può anche supportare le cure impostate dal medico, specialmente se la patologia diabetica è presente, tanto da consentire ai medicinali di lavorare nel modo giusto. I prodotti da preferire sono quelli che vantano un indice glicemico basso, meglio ancora se ricchi di fibre così da crerae un menu ben bilanciato e nutriente. Al contempo bisogna evitare di eccedere con prodotti ricchi di zucchero, oppure eccessivamente raffinati, troppo elaborati e processati, senza incappare nell'errore di sottoporre l'organismo a forti privazioni, riducendo o eleminando l'assunzione di alcuni alimenti, come ad esempio i carboidrati, considerati vera fonte energetica e utili per il benessere quotidiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

