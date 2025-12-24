Il candidato André Ventura, uno dei quattordici in pista il 18 gennaio 2026 per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica portoghese, è stato condannato lunedì a rimuovere immediatamente i cartelloni elettorali nei quali la sua immagine è accompagnata da questa frase: “ Gli zingari devono obbedire alla legge ”. La sentenza è stata emessa dal tribunale civile di Lisbona: il giudice Ana Barao, accogliendo la denuncia presentata da sei associazioni comunitarie, ha concesso ventiquattro ore di tempo per rimuovere i manifesti, con una multa di 2.500 euro per ogni giorno di ritardo. Il leader di Chega, partito populista di estrema destra, ha annunciato che presenterà ricorso “perché questa sentenza apre un precedente gravissimo per la Repubblica e per la democrazia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli zingari devono obbedire alla legge”: il leader portoghese di estrema destra Ventura condannato a rimuovere i manifesti elettorali

Leggi anche: Il trionfo di Babiš, un altro leader di estrema destra al Consiglio europeo

Leggi anche: Scontro Schlein-Meloni: «Libertà di parola a rischio con la destra estrema». «Delirio» |?Da Almasri a Gaza, i confronti tra le leader

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

#Cronaca Allarme Furti nella Penisola Sorrentina. Sotto accusa zingari fra Sant’Agnello, Piano di Sorrento e Meta - facebook.com facebook