Gli Usa senza più politica prigionieri di un governo ostile

Gli Stati Uniti sembrano aver perso la capacità di governare con una politica equilibrata, lasciandosi condizionare da decisioni interne spesso ostili e divisive. In un contesto di crescente tensione sociale e politica, le immagini di tensione e repressione evidenziano una società in difficoltà nel trovare un percorso condiviso verso il futuro.

Un’immagine che rende più di altre la triste vigilia americana è contenuta nel video della Homeland Defense: Babbo Natale in uniforme Ice ammanetta immigrati e li carica sui voli di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

