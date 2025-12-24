Gli Usa negano visto a Thierry Breton

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha negato il visto a Thierry Breton, ex commissario europeo noto per aver contribuito alla definizione del Digital Services Act (DSA). Questa decisione segna un nuovo sviluppo nelle relazioni tra l’Europa e gli Stati Uniti, evidenziando questioni legate alla cooperazione internazionale e alle politiche digitali. La motivazione ufficiale non è stata resa nota, ma l’episodio suscita interesse nel settore tecnologico e politico.

0.30 Il Dipartimento di Stato Usa ha negato il visto a Thierry Breton, ex commissario UE descritto come la "mente" del Digital Services Act (DSA). Visto negato anche adAnna Lena von Hodenberg e Josephine Ballon di HateAid, Clare Melford del Global Disinformation Index e Imran Ahmed del Center for Countering Digital Hate. Gli "attivisti radicali e ONG",secondo il Dipartimento toavrebbero promosso misure di censura contro aziende tech USA tramite pressioni legate al DSA,che impone standard di moderazione contenuti sui social. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Gli Usa negano i visti a cinque europei, c’è anche l’ex commissario Ue Thierry Breton: perché non possono entrare nel Paese Leggi anche: Gli Usa negano il visto a 5 regolatori Ue, colpito anche l’ex commissario Breton Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gli Usa negano il visto all’ex commissario Ue Breton e altri 4 europei: “Danneggiano i nostri…; Gli USa negano il visto all'ex Commissario Ue Breton; Gli Usa negano il visto all'ex commissario Ue, Breton: 'Ha danneggiato le big tech'; Gli Usa negano il visto all'ex commissario Ue Breton e ad altre quattro personalità europee. Gli Usa negano il visto a 5 regolatori Ue, colpito anche l’ex commissario Breton - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate in nella regolamentazione del settore tecnologico, tra cui l'ex ... msn.com

Gli Usa negano il visto all'ex commissario Ue, Breton: 'Ha danneggiato le big tech' - Da quando, assieme a Margrethe Vestager, costruì un solido arsenale normativo per tutelare l'Europa dalle big tech americane. ansa.it

Gli Usa negano il visto all'ex commissario Ue Breton e ad altre quattro personalità europee - Breton, che fa parte di un gruppo per lo sviluppo di regolamentazioni più severe in ambito tecnologico, è accusato dagli Usa di compiere azioni che equivalgono a una «censura» a scapito degli interess ... msn.com

Gli Usa negano i visti a 5 europei impegnati per una regolamentazione più severa sul settore tech. C'è l'ex commissario Ue, Breton. Il Dipartimento di Stato: "Le nuove regole dannose per gli interessi americani" #ANSA x.com

InsideOver. . Se avete visto la locandina dello spettacolo teatrale Shen Yun in città o in TV, potreste pensare sia un omaggio alla cultura cinese. Ma dietro questo spettacolo si nasconde una storia molto più complessa. Shen Yun è legato al movimento Falun G - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.