Gli Usa negano il visto all' ex commissario Ue Breton e ad altre quattro dirigenti

Gli Stati Uniti hanno negato il visto a Jean-Luc Breton, ex commissario europeo, e ad altre quattro dirigenti, accusandoli di aver compiuto azioni ritenute dannose agli interessi americani. Questa decisione si inserisce nel contesto di tensioni diplomatiche tra le parti, evidenziando le relazioni complesse tra Europa e Stati Uniti in ambito politico ed economico.

