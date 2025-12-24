Gli Stati Uniti negano il visto all’ex commissario europeo Thierry Breton
Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato di aver sanzionato cinque cittadini europei, negando loro il visto per entrare nel Paese. Tra questi, c’è anche l’ex commissario europeo per il Mercato interno e i Servizi, Thierry Breton. Come gli altri, è accusato di voler limitare la libertà di pensiero, cercando di arginare la disinformazione degli utenti delle grandi piattaforme tecnologiche. Per il governo, questo danneggerebbe gli interessi degli USA. Ad aver portato a questa decisione è il Digital Services Act (DSA), la legge europea riguardante la sicurezza e la trasparenza dei servizi digitali, in vigore da agosto del 2023. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
