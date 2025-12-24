Gli eventi del Natale La vigilia in Duomo e la magia delle note tra gospel e concerti

Gli eventi natalizi offrono un'occasione per vivere la magia delle festività in modo autentico. Dalla tradizionale vigilia in Duomo alle melodie che attraversano gospel e concerti, il periodo invita a momenti di spiritualità e convivialità. In queste sere, borghi e città si vestono di luci e suoni, creando un’atmosfera calda e suggestiva, perfetta per condividere il senso più profondo del Natale.

Nella notte di Natale, come canta Lucio Corsi, il tempo può rallentare, lo farà scandito dagli appuntamenti pronti a riempire la serata di note, celebrazioni e borghi suggestivi che si vestono a festa. CON IL VESCOVO. Migliavacca celebra la Santa Messa della vigilia in Cattedrale a mezzanotte, domani il Pontificale in Duomo si svolge alle 10,30. Il 26 dicembre alle 11 appuntamento con le Cresime a Pieve S.Stefano. Sempre nel giorno di S.Stefano il vescovo Andrea sarà dalle 16,30 a Oliveto in visita al presepe vivente. I PRESEPI. Tante le natività allestite in ogni chiesa della città, dal presepe gigante del Duomo a quelli meccanici di Pieve e Badia, ma i veri protagonisti in questi giorni saranno i presepi viventi: con i cresimandi alla Pieve oggi dalle 23.

Toscana, gli appuntamenti per la vigilia di Natale e Santo Stefano: ecco quelli da non perdere - Firenze, 23 dicembre 2025 – La Toscana si prepara a festeggiare il Natale con giornate ricche di atmosfera, tradizione e divertimento. lanazione.it

Pietrasanta: Natale tra arte, fede e tradizione - Dalla Vigilia a Santo Stefano un ricco programma di eventi, installazioni e celebrazioni per vivere il centro storico e la Marina tra emozione, cultura e spiritualità ... luccaindiretta.it

