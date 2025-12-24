Gli auguri di Natale di Giorgia Meloni | Il presepe come valore e radici Siate orgogliosi della vostra identità video

“Un augurio sincero a tutti gli italiani”. A rivolgerlo in un video pubblicato sugli account ufficiali dei suoi social Giorgia Meloni, con alle spalle il tradizionale albero addobbato ma “soprattutto” il presepe, “simbolo” di “identità” che “più di tutti ci ricorda cosa sia il santo Natale”. “Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani, a chi vive il natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi cerca un momento di pace e voglio farlo ancora una volta di fronte” al presepe, ha affermato la premier. Meloni: “Celebrare la nascita di Gesù bambino è un pezzo fondamentale della nostra identità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

