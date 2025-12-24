Gli auguri di Michele Conti, sindaco di Pisa, includono una dichiarazione chiara sul suo futuro: resterà in carica fino al 2028, con l’obiettivo di realizzare la tramvia. Durante l’incontro natalizio con i giornalisti, Conti ha ribadito il suo impegno per la città, sottolineando la volontà di continuare a lavorare per i cittadini pisani. Questa comunicazione conferma la stabilità amministrativa e l’impegno del primo cittadino per lo sviluppo locale.

Pisa, 24 dicembre 2025 – Lo dice alla fine di una lunghissima disamina sul lavoro di questi anni durante l’incontro per gli auguri di Natale con i giornalisti pisani, ma è il messaggio politico più chiaro e forte di tutti: “Non mi muovo, resto qui a lavorare per i pisani“. Il sindaco, Michele Conti, sceglie la tradizionale conferenza stampa per stroncare sul nascere il chiacchiericcio politico e politologico sul suo futuro, ora che si appresta ad affrontare l’ultimo pezzo del suo doppio mandato da primo cittadino: “Farò il sindaco fino all’ultimo giorno del mio mandato che scade nel 2028 - dichiara senza esitazioni e aggiunge - perché fare il sindaco è un’esperienza bellissima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli auguri di Michele Conti: “Resterò sindaco fino al 2028. Il mio sogno? Fare la tramvia”

Leggi anche: Messi rinnova fino al 2028 con l’Inter Miami: il sogno continua

Leggi anche: Il sindaco di Montefredane scrive a Meloni: «Prorogare il Superbonus rafforzato fino al 2028

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La notizia della vigilia di Natale riguarda proprio il direttore di SassiLive Michele Capolupo che compie appena 25 anni o 52 chi può dirlo! Tanto invertendo i numeri il risultato non cambia e nemmeno la testa! Auguri Super Live al direttore di #sassilive #ilsitopi - facebook.com facebook

#TantiAuguri Tanti auguri MICHELE BRAVI! x.com