Gli auguri di Antonio | Fare volontariato è una missione innata

Antonio Turrisi, 84 anni, volontario della Misericordia di Empoli, riflette sulla sua esperienza e sull’importanza del volontariato come una vera missione. A distanza di quaranta giorni da un grave episodio, si prepara a lasciare l’ospedale e affrontare un percorso di recupero. La sua storia evidenzia il valore di chi dedica il proprio tempo al servizio degli altri, anche nelle situazioni più difficili.

Empoli, 24 dicembre 2025 – Sono passati quaranta giorni da quel terribile venerdì mattina. Antonio Turrisi, 84 anni, storico volontario della Misericordia di Empoli, vittima di una brutale aggressione da parte di un senzatetto (adesso in carcere con l’accusa di tentato omicidio, ndr ) all’uscita della mensa popolare Emmaus, nei prossimi giorni uscirà dall’ospedale e inizierà un percorso di riabilitazione in una struttura ad Impruneta. Un percorso di ripresa e rinascita che sa di miracoloso, dopo settimane di angoscia e apprensione per la sua vita. Gettato a terra e preso a calci da uno straniero, frequentatore abituale della mensa di via XI Febbraio, Antonio è arrivato in ospedale in condizioni gravissime con fratture multiple al volto e all’addome. 🔗 Leggi su Lanazione.it

