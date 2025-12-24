Gli auguri dell’arcivescovo Tisi | Gesù rinasce nei gesti di chi dona la vita agli altri

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In questi tempi segnati da conflittualità, da guerra, da violenza, c’è il rischio di perdere la speranza. Per ritrovarla vi invito a guardare attorno a voi, nelle vostre case. In mezzo agli amici, alle persone che incontrate. Per fortuna il Bambino di Betlemme sta continuando a nascere nei gesti. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

