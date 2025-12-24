Gli auguri dell’arcivescovo Tisi | Gesù rinasce nei gesti di chi dona la vita agli altri
“In questi tempi segnati da conflittualità, da guerra, da violenza, c’è il rischio di perdere la speranza. Per ritrovarla vi invito a guardare attorno a voi, nelle vostre case. In mezzo agli amici, alle persone che incontrate. Per fortuna il Bambino di Betlemme sta continuando a nascere nei gesti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
