L’arcivescovo Saverio Cannistrà invita a riflettere sul significato del Natale come un momento di luce che guida verso verità e giustizia. Per lui, questa festività rappresenta l’irrompere della novità di Dio nella storia collettiva e nelle vite di ciascuno, offrendo un’occasione di rinnovamento e speranza. Un messaggio sobrio e riflessivo che invita alla contemplazione del senso più profondo del Natale.

di Saverio Cannistrà Il Natale è la novità di Dio che irrompe nella storia collettiva e nelle nostre storie personali. Questa novità non viene da noi, non è il risultato delle nostre capacità, dei nostri progetti e delle nostre iniziative. Ancora di più: non è una novità di cui possiamo percepire l’avvento e comprendere il senso con la nostra ragione. I racconti dei vangeli sono molto chiari riguardo a questo. Tutti i protagonisti della preparazione e dell’evento della nascita di Gesù rimangono turbati, perplessi, increduli di fronte a una novità che viene direttamente dall’alto, da Dio, ed è annunciata loro nella notte, nel sogno, nella nebbia dell’incertezza e del dubbio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli auguri dell’arcivescovo: "Il Natale è luce che guida verso verità e giustizia"

